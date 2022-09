Müstilised lood: Kunda poltergeist

Veidrad tegelased on need, kes on jäänud kinni, ei ole pärast maist surma edasi liikunud. Näiteks kui inimene sureb viha või andeksandmatuse või mõne muu negatiivse tundega, siis läheb see energia energeetilise olendiga kaasa. Ta adub seda, mis siinpool toimub ja ei saa oma hinge koju minna, kuna negatiivne tunne hoiab teda kinni. Toon näite Kunda poltergeistist üheksakümnendate algul.

Majas juhtusid enneolematud asjad. Näiteks riidekapis põletas teiste riiete vahelt ühe mantli ära, teised riided jäid puutumata, tapeeti põletas kohati. Selles peres oli vanaema voodihaige ja kui vanaema jäi üksi, viskas teda taburetiga. Seal käisid uurijad ja kirikuõpetajad ja teised tegelased, aga keegi ei saanud jagu. Vaimulik Emmanuel Kirss, keda kutsuti papa Kirsiks, pani ette minna seda poltergeisti vaatama. Papa Kirss riietas ennast rituaalide jaoks, nagu teeks seda kirikus, ja võttis kaasa vajalikud asjad. Majas olles ma nägin, et see vaimolend, kes seal möllas, istub tagatoas diivani peal. Palusime selle tegelase kirikuõpetaja juurde õnnistusele. Kui papa Kirss viskas talle püha vett peale, siis veetilk läks energeetiliselt väga suureks ja tore oli näha, kuidas see vaimolend lahkus.

Miks ta poltergeistitas? Tal oli kolm last ja iga lapse isa lubas ta naiseks võtta, kui jääb rasedaks. Mehed lasid aga kohe jalga, kui ta rasedaks jäi. See naine sai vähkkasvaja hirmu pärast, et ta ei suuda üksinda lapsi kasvatada ja ta oli meeste peale maruvihane. Tema meelest olid kõik mehed sead ja kui inimene sureb sellise tundega, siis ta ei saagi päriselt ära minna, ta jääb sinna vaheolusse, neljandale astmele. Need hinged, kes seal kinni on, otsivad väljapääsu, nad tahavad edasi minna, sest seal on väga halb olla. See hing pääses ja pärast seda ei juhtunud seal Kunda majas enam midagi.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Mai-Agate Väljataga raamatust „Uue ajastu algus“.