Alkeemia lugemisnurk | Valikute puudumise trikk

Vajrayana õpetustes peitub niinimetatud samaya-side, mis seob õpilase tervikkogemuse teekonnaga. Ühel hetkel, pärast paljusid arukaid küsimusi, võib õpilane viimaks tunda valmisolekut sõlmida oma õpetajaga samaya-suhe. Kui õpilane aktsepteerib ja usaldab õpetajat täielikult ning õpetaja aktsepteerib omakorda õpilast, võivad nad sõlmida tingimusteta suhte – samaya. Nii nagu õpetaja ei kaota kunagi usku õpilasesse, olgu viimane ükskõik kui suures segaduses, nii ei lahku ka õpilane kunagi mingil juhul õpetajast.

Õpilane ja õpetaja kuuluvad kokku. See on otsekui leping, mille nad sõlmivad, et koos valgustatuseni jõuda. Samaya’d nimetatakse ka „pühaks tõotuseks“ või „pühaks pühendumiseks“. Kuid selles pole midagi pühalikku. See on pühendumine tervele mõistusele – hävimatule tervele mõistusele. Samaya on kui abielu tegelikkusega, abielu laia maailmaga. Ent see on trikk. See abielu meenutab mingil määral mälukaotust. Arvame, et oleme otsustanud abielluda selle partneriga omast vabast tahtest, kuid me ei tea, et olemegi juba omavahel abielus.

Samaya on trikk, sest me usume end valida võivat, kas pühenduda tervele mõistusele või mitte. Tegelikult pole seda valikut kunagi olnudki. See on osavõtlik kavalus, trikk, mis aitab meil mõista, et väljapääsu tõesti pole. Tõepoolest, pole praegusest paremat aega. Pole olemasolevast kõrgemat teadvuse taset. Selliseid trikke kavandavad vajrayana-õpetajad vabal ajal, oma põhjalikuks, täielikuks ja üleüldiseks meeleheaks: „Millist kavalust küll kasutada, et need segaduses, hämmeldunud, taltsutamatud olendid mõistaksid, et nad on juba ärkvel, et selles osas pole valikut?“