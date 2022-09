Kuidas ennast aktsepteerima õppida?

Teel uue reaalsuse poole on tähtis käsitleda eksimuste ja illusioonide teemat. Uue reaalsuse vastuvõtmine on meie teadvuses moonutatud. Hinnangud ning järeldused põhinevad meie ettekujutlusel. Koos Maaga kõrgematesse vibratsioonidesse minnes teadlikkus tõuseb. Selleks et algallikaga ühineda saaksime, on oluline eksimusi tunnistada ning neist vabaneda. Me kõik soovime õnnelikud olla. Igaüks näeb oma õnne erinevates asjades: materiaalsetes hüvedes, laenudest vabanemises, meeldivas töös või hobis, perekonnas, armusuhetes või reisimises. Soovide täitumise nimel tegutsemine annab energiat ja tekkinud energia stimuleerib ühiskondlikku progressi. Peaasi, et õnnelik olemise saavutamiseks klammerdumist ega ennasthävitavat kirge ei tekiks.

Otsuseid vastu võttes küsi endalt, mille põhjal sa neid langetad. Kas lähtud emotsioonidest? Kui jah, siis millised need emotsioonid on. Kas su suhted on ausad? Miks sa toimetad ja töötad just seal, kus sa praegu oled? Kuidas sa inimestega käitud? Uuri oma probleemseid olukordi lähemalt. Kus peituvad nende juured? Ära karda aus olla ega kedagi või midagi kaotada. Sinu ellu tuleb keegi teine või midagi muud ja su tee viib sinna, kus olema pead.

Positiivsete muutuste võti peitub enese aktsepteerimises. Kuidas seda, mis sulle ei meeldi, vastu võtta? Tuleb lihtsalt mõista, miks on nii raske võtta ennast sellisena, nagu oled, mis sind takistab ja kuidas saaksid seda muuta. Millist rolli mängib kõige selle juures ausus? Aus olles liigub energia kehas vajalikus suunas ja keerulised probleemid leiavad lahenduse. Sa ei kaota jõudu ega närveeri valedest sündinud probleemide lahendamise pärast. Sinu pea ja hing on puhtad. Hakkad elama kerge südame ja avatud hingega. Saad rohkem tegeleda sellega, mis sulle meeldib, mis on sinu jaoks õige ja südametunnistusega kooskõlas. Ruum sinu ümber saab puhtaks. Kaovad inimesed, kes ei ole siirad. Sinuga jäävad vaid need, kes su sõprust väärtustavad.

Positiivses mõtlemises on varjatud ohud. Enesele öeldes, et kõik on hästi ning probleemi korral mõtlen positiivselt ja kõik laheneb iseenesest, ei too kaasa soovitud tulemusi. Probleemi juured peituvad sügaval alateadvuses, seal, kus on valu ja hirmud. Esmalt tuleb probleemid lahendada ning siis ei jää ka muutused tulemata. Lahendused tulevad ainult läbi kriiside. Oma probleemidega ausalt silmitsi seistes ja lahti lastes sellest, mis sind aastaid ahelais on hoidnud, teed enesele vaid head. Seda protsessi läbi tehes muutud tugevamaks ja targemaks ning oled oma hingele lähemal.

Kujuta endale ette, et oled kõik püsitatud eesmärgid saavutanud ning kõik soovitud hüved kätte saanud, kuid sinu elus puudub rahulolu. Kardad saavutatut kaotada, tunned rahateenimisest väsimust ning oled elu vastu huvi kaotanud. Paljud inimesed ei tea, et eksisteerib ka nn teine õnn, mis ei peitu materiaalsuses. Tegelikke väärtusi mõistame alles eluraskusi kogedes ja küsimusi esitades: kuhu pürgin, kes olen, miks eksisteerin? Vastuste otsimine suunab vaimse arengu teele, millel ei ole piire, sest see on lõpmatu jumalike potentsiaalide realiseerimine. Teadvusta endale, et meis kõigis on rõõm, rahu ja õnn. Püüa need endas üles leida ja neid tunnetada.

Esoteerika kaudu leiame uue maailma. Hakkame põhjuseid otsima, raamatuid ja artikleid lugema, erinevaid religioone uurima, loengutel käima ja vaimsemat suhtlust otsima. Toimub väärtuste ümberhindamine ning maailmavaade muutub. Tekivad uued veendumused, mis kajastub ka igapäevaelus. Uue maailma leidmine ei tähenda veel seda, et kogu elu on nüüd harmooniline. Vastupidi! Pinnale võivad kerkida probleemid ning varem allasurutud hirmud.

Suhted lähedastega võivad halveneda, sest nad ei pruugi meid muutununa aktsepteerida. Kui arvame, et oleme palju lugenud vaimsed inimesed, kellel on hulgaliselt infot ja teadmisi ning kes on teistest paremad, siis see on pelgalt kõrkus. Kõrki suhtumist aitab muuta vaim, kes on meie vaimse kasvamise teel majakaks. Suhtumise muutumine aga ei tähenda veel teadvuse vibratsiooni tõusu.

Tähtis on suhtumise muutmise etapp! See, kes areneb, ka mõistab, et oma füüsise, mõistuse, tunnete, isiksuse ja rollidega samastumine on eksitus. Inimene on teadvus. Hetkel on aga teadvus jumalikust allikast eraldatud ning seetõttu on inimese tõde moonutatud ja piiratud. Inimene tajub reaalsust läbi oma mõtete, millega ta end ise elavast maailmast eraldab. Õnne, rõõmu, armastuse ja rahu otsimine endast väljaspool viib meid jumalikust allikast eemale, sest kõik eelpool loetletu on meile juba Jumalast antud ja meie sees olemas. Selleks et see üles leida ja endale teadvustada, tuleb iseenesesse sukelduda.

Kõrge enesehinnang võib endas ohte kätkeda. Kui enesehinnang põhineb sisemisel jõul, oskustel, saavutustel, edukusel ja positiivsetel omadustel, siis tekitab see illusoorse minapildi. Lähtudes kontseptsioonist mina olen isiksus, on eneseväärtustamine väljapoole suunatud.

Seda on rohkem märgata teistega suhtlemisel. Tegelikult ei oska sellise minapildiga inimene ei anda ega ka luua. Ta hakkab tasapisi tundma, et on teistest parem, mis teda aga teadvustamisest eemale viib. Enesehinnang peaks baseeruma teadmisel, et ma olen see, kes ma olen. Me kõik oleme võrdsed ja täiendame teineteist.