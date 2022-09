Head nipid ilusate, tervete ja läikivate juuste saamiseks

Juus sisaldab 70-80% proteiini ehk valku, mis tähendab, et nende tervise huvides tuleks süüa valgurikkaid toiduaineid (kinoa, oad, läätsed, mandlid, munad jne). Samuti väidavad toitumisteadlased, et juuksekadu põhjustab rauapuudus, hapraks ja õhukeseks muudab juukseid vasepuudus ning olulised on ka kaltsium, tsink ja räni, sest need mõjutavad sidekoe kasvu ja arengut. Ka oomegarasvhapetega meeldib kaunitel, tihedatel ja tervetel juustel maiustada.

Juus kasvab keskmiselt 2-6 aastat. Iga juuksekarv su peas on erinevas kasvufaasis - osad sünnivad, osad kasvavad, osad surevad ja osad on puhkefaasis. Kui sulle tundub, et juuksed ei kasva või et neid langeb suuremal hulgal välja (50-100 karva päevas on normaalne), siis tähendab see alati probleeme juuksejuure rakkudes ning seda, et juus sureb enne oma geneetilise kasvutsükli lõppu. Mida siis teha? Üks mõjusamaid nippe on kiirendada vereringet, sest tänu vereringele transporditakse toitaineid juuksesibulasse, kust saab vajalikud toitained kätte juuksejuur. Vereringet aitavad parandada liikumine (eriti värskes õhus), peamassaaž ja looduslikust turbast peanahamask. Viimase tegemiseks tuleb turvas võrdlemisi paksu kihina peanahale kanda, panna pähe kilemüts, et vältida turba kuivamist, ning lasta mõjuda umbes 20 minutit, saunas 15 minutit. Seejärel piisab vaid turba sooja veega mahapesemisest - nii saab turba raviv toime edasi toimida.