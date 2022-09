Esimene asi, mida kõik naised meeste juures otsivad, on just see!

Usaldus mehe ja naise suhetes põhineb sellel, kas sa oled see, kellena end esitled, ja teed, mida lubanud oled. Kas sulle võib loota, kas sinuga võib arvestada ja kas sa oled ehe (lisaks muidugi ka heade hügieeniharjumustega).

Miks on usaldusväärsus nii oluline? Miks just see omadus naise südame põksuma paneb? Mõtle hetkeks. Läbi ajaloo on naise ja ta laste turvalisus ja heaolu sõltunud partneri usaldusväärsusest. Samas pole see ka mingi arhailine igand. Paljudest mõjuritest on just isa kõige määravama tähtsusega faktor laste tervise ja edukuse väljakujunemises. Kui isa laste kasvatamises ei osale, jääb laps viis korda suurema tõenäosusega virelema vaesusesse, kolm korda suurema tõenäosusega läheb tal koolis halvasti ning kaks korda tõenäolisemalt tekib tal emotsionaalseid ja käitumuslikke häireid, probleeme narkootikumide ja kuritegevusega ning ta võib kalduda enesetapule.

Meeste olemasolu on määrava tähtsusega. Ja mehed on nii naiste kui laste jaoks tohutult olulised, seega on täiesti loogiline, et naised otsivad usaldusväärseid mehi.

Võib-olla sa nüüd ütled „A me alles tutvusime“ või „Ma tahan temaga ainult kohtingule minna“. Kuid teadvustades naise sügavamaid ja evolutsioonilisi vajadusi, on sul ehk lihtsam võita naise südant kas üheks õhtuks või terveks eluks. Lihtsalt pea meeles, et isegi kui ta teadlikult sellele ei mõtle, küsib ta endalt: „On temaga turvaline? Kas ma saan temaga arvestada? On ta usaldusväärne? Kas tema peale saab loota?“

Naised peavad tuletõrjujaid seksikaks täiesti arusaadavatel põhjustel. (Ja sel pole vuntsidega midagi pistmist.) Tuletõrjujad on kõigi nende omaduste elavad kehastused. Nad on Kangelased. Ka sina võid selleks saada.