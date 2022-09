Ufolugu Hiiumaalt: aastal 1991 külastas hiidlast ufolaev

Tegu on keskealise Hiiumaa mehega, tema ja ta perekonna andmed jäägu anonüümseks või teada vaid uurijaile. Tähtis on juhtumi struktuur, selle loogiline-aloogiline ülesehitus. Abikaasa oli läinud mandrile. Raivo oli koos kolme tütrega kodus. Kaks kümneaastast ja üks 17aastane neiu olid oma tuppa läinud ja tõenäoliselt uinunud, kui isa veel diivanil lesides kustutas hetkeks lugemistule. Natuke aega hiljem oli silmanurgast näha õuepoolse akna ees tume kuju. See oli sedavõrd graatsiline, et mitte enamat öelda, et ei sisendanud hirmu või muud sellist tundmust. Raivo tõstis uudishimutsedes pead.