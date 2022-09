Avades oma meeled piiramatule loomisjõule, kutsud sa esile külluse ning koged täiesti uut maailma

Kõik, mida sa tahad – kogu rõõm, armastus, küllus, jõukus, õndsus –, on olemas, sulle kinnihaaramiseks valmis. Ja sa pead selle järele janunema. Sa pead seda taotlema. Kui taotled ja oma soovidest sütitud, annab Universum sulle iga väiksemagi soovitud asja. Näe neid kauneid ja imetlusväärseid asju enda ümber, õnnista ja kiida neid. Ära kuluta energiat selle üle nurisemiseks või kaeblemiseks, mis ei toimi parasjagu just nii, nagu sa sooviksid. Emba kõike seda, mida tahad, et saaksid veelgi enam, kirjutab Rhonda Byrne oma raamatus „Saladus“.