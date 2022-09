Kuidas aru saada, kas mees tahab vaid seksi või on ta sinust päriselt huvitatud?

Kui ta reaktsioon on liiga emotsionaalne, vihane või ärritunud või kui ta on liiga pealetükkiv, et seksima peab ikka kohe, jäta ta kohe sinnapaika. Mees reageerib seksist keeldumisele emotsionaalselt ainult siis, kui ta ei kavatse sinuga kunagi teisele kohtingule minna või kui tal endal on emotsionaalsed probleemid. Kummalgi juhul ei vaja sa teda oma ellu.

Hea rusikareegel on mitte kunagi karistada meest seksi soovimise eest, kuid alati tuleks olla ettevaatlik, kui ta keeldumisele valuliselt reageerib. Seksist keeldumine ei pea toimuma karmilt ega ametlikult. Ära saab öelda ka nii, et mees ei tunneks end tõrjutuna. Öeldes talle: „Sa tõesti meeldid mulle, aga ma ei liigu nii kiiresti“, teed sa seda teda tunnustades.

Mehe jaoks, kes naudib su seltskonda ja tahab sind paremini tundma õppida, ei ole esimesel, teisel või kolmandal kohtingul mitteseksimine probleem. Kui ta on tõeliselt huvitatud sinuga suhte loomisest, ootab ta seni (mõistlikkuse piires!), kuni sa oled selleks valmis.

Enamasti vajab ta lihtsalt tunnet, et teie vahel asjad arenevad, sedamööda, kuidas te lähedasemaks saate. Kui ta sinuga emotsionaalse seotuse punktini jõuab, kui sa tema silmis oled muutunud naiseks, kellega pole võrdset, siis tegelik seks võib oodata. Siis on ta kindel, et kunagi juhtub see niikuinii; kas homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul, aga lõpuks see juhtub.

Sinu keeldumine ei ole tema jaoks probleem, kui ta sinuga sidet tunneb, eriti kui see side tema jaoks väärtuslik on. Sinuga veedetud aeg on väärt seda, et füüsilise suhtega oodata.

Kasvõi sel põhjusel tasub esimesel kohtingul mitte seksida, et teada saada, kas ta kavatseb sinuga üldse teist korda veel kokku saada. Isegi kui ta veel paar kohtingut sellega ootab, vähemalt on sellel siis tema jaoks teine väärtus.

Katkend on pärit kirjastuse Pilgrim poolt välja antud Matthew Hussey, Stephen Hussey raamatust „Leia õige suhe. Kuidas leida ja hoida mehe armastust“.