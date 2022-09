NÄDALA TAROSKOOP 12.-18.09 | On aeg oma elu muuta ja unistusi täide viia!

Tööalaselt on hetkel kõige olulisem saavutada õige meelestatus. Kui sa tead, mida sa soovid ja miks sa midagi teed, siis suudad leida endas ka need ressursid, mis aitavad sul oma eesmärke ellu viia. Nüüd peaksid leidma lihtsalt inspiratsiooni ja motivatsiooni. Sel nädalal saad ka mingeid teadmisi või uut informatsiooni, mis aitavad kaasa sellele, et suudaksid teha paremaid otsuseid.

Armastuse osas peaksid asjad laabuma sel nädalal suurepäraselt. Partnerite vahel on hea üksteisemõistmine ning pingeid tekitanud olukorrad lahenevad valutult. Praegu on olulised teemad sensuaalsus, lähedus ja julgus olla haavatav. Kui soovid suurendada oma südames armastuse tunnet, siis tegele endas harmoonia ja tasakaalu leidmisega. Mida enam sa oled kohal ja teadvustad endale oma mõtteid ja soove, seda autentsemad on need emotsioonid, mida koged. Nüüd on hea aeg selleks, et parandada inimsuhteid ja tunnetada ühtsust kõiksusega.

Nädala energiaid esindavad ülempreestrinna ja karikate üheksa. Sa suudad oma elu muuta, oma unistusi täide viia ja saavutada eesmärke, millest oled unistanud, kui usaldad oma intuitsiooni ja jälgid märke, mida universum sulle saadab. Sinu eneseusk on suur ja see laseb sul läbi elu liikuda sujuvalt ja sünkroonsuses olevana.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaart on sauade äss. Sel nädalal ootab sind ees uus algus. See võib olla nii mõni uus eesmärk, uute positiivsete harjumuste sissejuurutamine, kui ka mõni täiesti elumuutev samm, millesse sa suhtud kire ja entusiasmiga. Igal juhul tunned end praegu täis elurõõmu ja teotahet olevana.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade viis. Sa puutud kokku mingit sorti konfliktiga, kus põrkuvad egod ja inimeste maailmanägemused. Tunned, et pead kohati pingutama, et säilitada sisemine rahu ja tasakaal. Pea meeles, et niikaua, kui sa suudad jääda iseendaks ning ei lase end „mänguesse“ kaasa tõmmata, ei saa keegi sind kahjustada.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab müntide kuningas. See, mille nimel oled vaeva näinud, hakkab lõpuks vilja kandma. Sa suudad parandada nii oma emotsionaalset kui majanduslikku olukorda. Tunned, et oled jõudnud iseendaga harmooniasse ja see peegeldub vastu ka välisilmast.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaart on müntide kuninganna. Praegu on hea aeg selleks, et langetada töö- ja rahaasju puudutavaid otsuseid. Sa lähtud oma tegemistes eelkõige jätkusuutlikkusest ja turvatundest ning praegu tagab just see sulle ka parimad tulemused. Sind võib majandusküsimustes nõustada ka mõni kogenud inimene, kelle asjalikke soovitusi tasub kuulata.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku kaarik. Sul on omad ambitsioonid ja oled nõus pühendama kõik abinõud selleks, et neid ellu viia. Jätad vana, tuntud ja turvalise perioodi selja taha ning oled valmis tervitama muutusi oma elus. Ära ainult hinda oma jõudu ja oskusi üle, liigu edasi tasa ja targu ning anna endale aega uute oludega kohaneda. Nii väldid segaseid tundeid ja kiirustamisest tulla võivaid vigu.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)