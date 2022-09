ALKEEMIA PODCAST | Anneli Urge „Teraapilised vestlused“: Kuidas luua romantilisi-ja sõprussuhteid?

Seekordses Alkeemia podcastis on külas Eesti Naine peatoimetaja ja podcasti „Suhtejutud“ host Heidit Kaio. Saates kuuleme, kuidas tänapäeval oma suhtlemisoskusi arendada, uute inimestega tutvuda ja suhteid luua. Millised on eneseväärika ja ihaldusväärse naise omadused suhtestaatusest sõltumata. Kuidas luua enesekindlust, seada latt kõrgele, olla igas vanuses nooruslik ja panna flirtides õhk elektrist särisema. Millised on hea kohtingu kuldreeglid ja külgetõmbe valemid ning kuidas luua püsisuhet ja armastust hoida?