Kriis võib meile anda väärtusliku elukogemuse

Kui oleme peale tõsiseid kaotusi juba jõudnud nii kaugele, et suutsime taastada oma elu samaväärsena endisega, on meis piisavalt südikust ka edasi liikumiseks. See tähendab, et pöördume oma mõtetes ja tähelpanekutes veelkord tagasi kaotuse ja sellele järgnenud kriisiprotsessi poole. Sedakorda on aga meil kavatsus otsida teadmisi ja tarkust, mida kogemus on meile andnud. Samuti on oluline mõista, kuidas kriis on meid muutnud ja milliseks on tänaseks kujunenud meie arusaamad ja väärtused ning kuidas on selle põhjal muutunud ka meie hoiakud ja suhtumised. Nende muutuste mõistmiseks vajame võrdlust kriisieelse eluga. Vääristamise etapp aitab meil nii-öelda kokku sõlmida elu laiali hargnenud otsad ja muuta eluvoolus kogetu täidlasemaks tervikuks.

Oma uusi eluhoiakuid läbi uurides on hea neid kõrvutada varasemate unistuste ja igatsustega, mis ei ole veel täitunud. Ehk on nüüd hetk, kus teha sammuke nende poole. Võimalik, et nii sünnivad ka hoopis uued unistused või me mõistame, mida ammune seletamatu pakitsus on tähendanud.

Sellel ajal võime avastada ennast ette võtmas täiesti uusi asju ja isegi üllatame ennast. Pole siis imestada, kui meie lähedased ja sõbrad hakkavad murelikult meie hoogu pidurdama. Kuna aga see on meie maailmaavastus, siis on põhjust paluda neil pidurdajail end pigem toetada ja seletada neile, mis teiga toimub.

Kõike ei pruugi ümbritsejad ka siis mõista. Seepärast on kriisiprotsessis saabunud jälle aeg, kus võib olla abi hoopis professionaalsest nõustajast või siis mõnest mitte nii lähedasest avatud ja nutikast inimesest. Selleks et oma uue hooga muutuva maailma osakesi sobivalt kokku paigutada, et meie elust võiks saada tõepoolest rikastav tervik, vajame enamasti kaasamõtlejat ja -arutlejat, miks mitte ka innustajat. Hea on, kui saame oma mõtteid peegeldada, et pilt saaks selgemaks.

/.../