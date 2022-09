Alkeemia lugemisnurk | Manifesteerimine ärkvelolekuelus teadlike unenägude jõul

Vastavalt Abraham-Hicksile on sul kas vibratsiooniline kooskõla heaolu ja sellega, mida tahad kogeda, või sul on nende suhtes resistentsus. Nii lihtne see ongi. Tee korda oma vibratsioon, ja ka su kogemused hakkavad muutuma. See on aluseks mõtteviisile, mida kasutavad paljud tänapäev new age’i õpetajad, nimetades seda külgetõmbeseaduseks ehk võimeks manifesteerida ärkvelolekuelus. Mina ei usu, et elus on loomise dünaamika nii ühemõõtmeline, aga olen leidnud, et teadlik unenägemine võib positiivselt mõjutada kiirust, millega sa manifesteerid kogemusi oma ärkvelolekuelus. Ja ma arvan tõepoolest, et see sõltub energeetilisest nihkest vibratsioonis – täpselt nagu räägib Abraham-Hicks.