Tänane täiskuu loob võimaluse avada enda piiramatu kosmiline potentsiaal

Kui oled liiga koormatud süüdistustega, kriitikaga, hirmudega ja kahtlustega ning mõtled, et Sa pole piisav, siis on võimalik, et Sa satud väga keerulistesse olukordadesse. Tekib moonutatud reaalsustaju, kui sa projitseerid enda hirmud ja kahtused välismaailma ning siis ilmub Sinu ellu suur segadus ja võimalik, et sa ei oska sellest välja tulla.

Seekordne täiskuu toimub Kalade tähtkujus, mis sümboliseerib suurt sisemist tarkust ja piiramatuid võimalusi tingimusteta armastuse ookeanis. Kui armastus on meie sees, siis oleme avatud kõikidele võimalustele. Sa tunned ühtsust, kõik on sünkroonsuses, kõik töötab ja mitte millestki pole puudu.

Kui me oleme haaratud oma illusioonidest, siis me usume, et meil pole piisavalt raha, aega, ressurse, armastust ja toetust. Me oleme pidevalt seisundis, kus kogu aeg peame vaid pingutama ja saavutama selleks, et elada.

Seekordne täiskuu aitab avada loomingulist potentsiaali ja annab võimaluse tunda enda ühtsust kõiksusega. See võib luua erilise maagilise tunde, et oled küllus ja piiramatu kosmiline potentsiaal. On väga hea, kui sa tead või tunned, kuidas seda rakendada enda elus, sest siis saad avada võimaluste maagiat ja suurendada usku endasse.

Nüüd on aeg väljuda piirangutest, muutuda ning leida kontakt oma keha ja hingega. Kuu energia võib mõjutada ka nii, et oled õrn, pisut hajevil ja ei tea, mis on parim asi, mida teha. Ürita lihtsalt lahti lasta ja aktsepteerida.

Päev on hea mediteerimiseks ja vaimsete praktikaga tegelemiseks. Hea on puhkamine veekogu juures, sobivad spa protseduurid ja saunad. Kõik, mis on veega seotud, tuleb kasuks.

Pinnale võivad aga kerkida ka solvangud ja pretensioonid, kuna inimesed on väga emotsionaalsed. Võid tajuda ohutunnet ning võib tekkida konflikt selle vahel, mida omad ja millest unistad.