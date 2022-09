Miks naised petavad?

Aga lase käia! Võta oma tähelepanu talt ära, näpi telefoni või vaata telekat, kui ta sinuga oma mõtteid ja tundeid jagab, lase kõrvust mööda, kui ta sulle enda vajadustest räägib, vii sisse komplimentide nullpaast, seksi temaga harva ja kahe minuti haaval. Seda kõike tehes pane ühtlasi stopper käima, et saaksid aega mõõta, kui kaua läheb, enne kui ta seksika naabrimehe või töökaaslase ees põlvitab, „tööle kauemaks jääb“ ja ainult tüdrukutega reisil käima hakkab.

Kui sa hoiad naist armastuse defitsiidis, võid olla kindel, et ükskõik kui kannatlik, pikameelne ja truu naine sul on, siis varem või hiljem leiab ta kuskilt mujalt selle kõrva, mis kuulab, ja selle suu, mis komplimente teeb ja kaasa räägib. Leiab selle seksi, mis kestab kauem kui munakeetmine, ja selle kellegi, kes teda vääriliselt hindab ja hoida oskab. Leiab selle, kes on naise jaoks emotsionaalselt olemas ning käivitab ta energia sel määral, et naine tunneb end maksimaalselt elusana ja õitseb.

Mida varem aktsepteerid ja mõistad seda, et naisele on partneri puhul esmatähtis emotsionaalne side, seda parem nii sulle kui naisele. Kui sina talle seda ei paku, siis kas saab süüdistada kõrbes ekslevat janust rändurit selles, et ta juua soovib ja ka joob, kui oaasi satub. Kuidagi ei saa, eks!

Mulle meeldib väga ütlus Get busy living or get busy dying. Samuti võiks öelda, et õpi naist vääriliselt kohtlema ja armastama või ära raiska ta aega. Kui sul lube pole, siis mängi arvutimängu ja enda isikliku käigukangiga, mitte ära kipu ralliauto rooli. Pead pole lihtsalt mõtet liiva alla peita, sest kui sa ei aktsepteeri naist ja tema vajadusi sellisena, nagu need on, tõmbab elu sulle varem või hiljem niikuinii laia käega litaka vastu perset. Valik on sinu!

Allikas: Margus Varher „Kuidas armastada naist?“, kirjastus Pilgrim