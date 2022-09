Antibiootikumide kõrvalmõjud, mida tasub teada

Kuna haiguste hooaeg on tulekul, siis kirjutame pisut antibiootikumidest. See võimas ravim on seotut ka mitmete kõrvaltoimetega, seega enne kui lasete arstil endale antibiootikumikuuri välja kirjutada, tasuks end kurssi viia ka pisut taustaga. Antibiootikumid on mükotoksiinid, mis on definitsiooni poolest mürgid. See võib seletada antibiootikumide mõningaid vahetuid kõrvaltoimeid, ent probleemid, mis antibiootikumide tarvitamisega seoses pikemas perspektiivis tekivad, võivad osalt tuleneda asjaolust, et need tapavad meie kaitsvaid baktereid. „Laia toimespektriga“ antibiootikumid tapavad kõige suuremal arvul erinevaid patogeene, ent sama laastavat hävitustööd teevad need ka kasulike probiootiliste bakterite seas.