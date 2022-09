Kui sul oleks elada vaid kuus kuud...

Tuli leegitseb mu töö taustal. Halgude raksumine täidab toa, kus ma kirjutan. Mängib laul „Standing Outside a Broken Phone Booth with Money in My Hand“ bändilt Primitive Radio Gods. Ma tean, et see on iidne laul. Ometigi kergitab see mu sisetunnet. Ja teeb mulle natuke kurva tuju. Mis paneb mind mõtlema … Lihtsalt kujuta ette. Vaid korraks. Et sul on elada jäänud ainult kuus kuud.