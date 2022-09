Kas sa tead, milline oli sinu saamise lugu?

Ema emotsioonid mängivad lapse tulevases elus suuremat rolli kui oskame arvata. Miks mõnel inimesel elus kohe üldse ei vea ja teisel laabub kõik suurepäraselt? Kuidas mõjutab meid ettemääratus või on valikud siiski meie endi teha? Kuidas leida iseennast kui peas tiirlevad negatiivsed mõtted? Kuidas õpetada noortele emadele iseendale kindlaks jäämist, positiivses võtmes elamist, et poleks lapse hilisemas elus vaja teha vigade parandust?

Noortes on uskumatult palju rahulolematust just enda suhtes. Millest see kõik alguse saab? Miks paljud kenad noored naised/mehed pole iseendaga rahul ja leiavad, et nad pole piisavalt head? Miks nii mõnigi arvab, et on kuidagi süüdi või et teda pole oodatud, pole sidet emaga või et ma pole tahetud, ma olen pettumus, keegi ei vaja mind, ma olen koormaks, ma pole väärt, ma pole piisav jne?

Oled sa mõelnud, kuidas mõjutas sind su saabumine siia maailma? Mida sa tundsid, kuidas mõjusid sulle ämmaemanda käed, kuidas tundis ennast sellel hetkel sinu ema, milline energia ümbritses sind sünni hetkel või milline oli sinu esimene mõte sündides? Võib-olla oli sinu sünd kuidagi takistatud või kiirustas ämmaemand sinu ema mingil põhjusel? Kuidas kulges sinu sünnijärgne päev? Kas said olla oma ema juures või viidi sind hoopis kusagile teise ruumi? Milliseid emotsioone sa kogesid? Kas uudishimu ja põnevust või hoopis hirmu ja ebameeldivustunnet? Nii palju emotsioone võis sellel päeval sind läbida. Sinu alateadvuses on mälestused sellest olemas.

Alateadvus on nagu tohutu varalaegas, kuhu on salvestatud sinu Lugu. Seal on mälestusi, mida pigem unustaks ja need on peidetud hästi sügavale, on mälestusi, mida meenutad meelsasti. Holistiline regressiooniteraapia võimaldab piiluda sellesse varalaekasse ning vajalikud mälestused taaselustada ja neid töödelda. Me elame siin, et olla õnnelikud. Kuidas oleks elu ilma süütundeta, hirmuta, pettumuseta? Tundub mõnus, kas pole?