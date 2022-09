Alexis Varnum: vali endale positiivsed kogemused

Vahest on nii, et Sa oled helgetes hetkedes, oled rõõmus ja kõik tuleb ilusti välja, kuid on ka päevi, kus taas võid vihastada, olla apaatias, ärrituda, nutta ning Sinu hinges on raskus ja ette kerkivad erinevad probleemid. Tean, et paljud meist on sellistes situatsioonides olnud. Sellised seisundid võivad tekkida kui justkui põhjust polegi või tühistest asjadest, näiteks lapsed ei kuula sõna, mees ei anna rahu, ülemus on vastik, üksindusetunne piinab või tuju on lihtsalt halb. See vaid kinnitab seda, et asi pole ümbritsevates tingimustes, vaid sinu enda sisemises seisundis.

Me tihti valime olla pikalt sellistes seisundites, mängime ohvrit, haletseme ennast selle asemel, et minna jalutama, üritada ennast ümber lülitada, minna välja oma mõtetest, maandada end, et leida parem kontakt iseendaga. Me kõik teame mitmeid võimalusi, kuidas muuta enda tuju paremaks ja teha elu mõnusamaks.

On oluline, et sa ei hakkaks ennast süüdistama. Süütundega vaid kinnitad tunnet, et „ma pole piisavalt hea“. See on normaalne, kui sa kohe ei saa lõpetada reageerimist ja kukud välja oma heast seisundist. Pole võimalik kohe alustada rõõmsat ja õnnelikku liikumist mööda eluteed. Väike laps ka esialgu kukub, enne kui õpib käima. On oluline anda endale aega, et õppida.

Miks meid mõjutavad negatiivsed sündmused või uudised? Sest meis endas on olemas konksud, millest saab kinni haarata ja tõmmata. Me pole võimelised paugu pealt vabanema oma negatiivsusest, et kiirata armastust. See on hea kui Sa oskad tunda ja vaadata, kas need konksud jätkuvalt mõjutavad sind. Kui sa oskad aktsepteerida tänulikkusega enda negatiivseid tunded, siis sa kindlasti peale seda tunned kergust ja tõusu. Iga kord kui tegeled endas negatiivse kihiga, aktsepteerid ennast ja toimuvat ning Sa lahustad selle oma sisemise valgusega. Vabanenud energia lisandub sinu valgusele. Me särame erksamalt ja saame aidata teisi.