Tegelikult on nii, et mida rohkem sa mehele meeldid, seda väiksem on tõenäosus, et ta sulle läheneb. Miks? Sest tal on lihtsam rääkida naisega, kes talle ei meeldi. Rääkida naisega, kes paneb ta sisemiselt sulama, on uskumatult raske. Raskesti kättesaadavuse mängu uskujad arvavad, et naine peab alati ootama, et mees talle läheneks, sest siis ja ainult siis saab ta teada, kas ta meeldib mehele või mitte. Las ma ütlen sulle – selles pole kübetki tõtt. Süüdista telekat, süüdista filme, kuid tegu on suure väärarusaamaga, et alati alustavad mehed vestlusi naistega.

Tegu on täieliku eksiarvamusega, et mehed on need, kes kontakti loovad, et naisterahvas peab vaid kohale ilmuma ja mehed lendavad kohale nagu mesilased meepoti peale. Kui su kogemus seda kinnitab – sest mehed ei lähene sulle regulaarselt –, siis oled ilmselt veendunud, et see tähendab seda, et sa ei meeldi meestele. Reaalsus on see, et enamik mehi pole harjunud lähenema naistele, kes neile meeldivad. Vahet pole, kas tegu on Calvin Kleini aluspesumodelliga või kõige tavalisema välimusega kutiga tänavalt, enamus mehi ei astu naistele pidevalt ligi.

Ma tean kümneid mehi, kes on hea välimusega ja võluva käitumisega, targad ja edukad või heatahtlikud ja hea huumorimeelega, aga kes ei alusta õhtuti välja minnes mitte ühegi naisega mitte kunagi mitte ühtegi vestlust. Välja arvatud muidugi juhul, kui nad on umbjoobes või kui kõnealune naine on nende parima sõbra sõber. See ei tähenda, et ükski mees mitte kunagi ühelegi naisele lähenemiskatseid ei teeks. Kuid reeglina teevad seda need, kes kipuvad lähenema paljudele naistele. Naistele külgelöömine on nende suhtlemise käekiri.