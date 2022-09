Kas sina tead, kes sa oled?

Oota nüüd natuke, see on küll tore lugu, aga ma ei küsinud ju, mis juhtus pärast seda, kui sa sündisid. Ma küsisin, et „Kes sa oled?“. Sa kirjeldasid kõiki neid kogemusi, kuid kes neid kogemusi koges? Sa oleksid ju ikka siin ja teadlik oma olemasolust, kui sa ka teises kolledžis käinud oleksid.

Aga, kes sa siis oled? Seekord vastad sa: „Olgu, ma olen nüüd püüdlikum. Mind kutsutakse Sally Smithiks. Ma sündisin 1965.a New Yorgis. Ma elasin Queensis koos oma vanemate Harry ja Mary Jones’iga kuni ma sain viieaastaseks. Siis kolisime me New Jerseysse ning ma läksin Newarki Algkooli. Mul olid kõik viied ning viiendas klassis mängisin ma „Võlur Oz’is“ Dorothyt. Kohtamas hakkasin ma käima üheksandas klassis ning mu esimene poiss-sõber oli Joe. Ma käisin Rutgers’i Kolledžis, kus ka kohtusin ja abiellusin Frank Smith’iga. See on see, kes ma olen.“

Kindlasti mitte, nii öelda on tänapäeval isegi poliitiliselt ebakorrektne. Kuidas saaksid sa olla Frank Smithi abikaasa? Kas sa tahad öelda, et enne kui sa Franki kohtasid, ei olnud sind olemas ja sind pole olemas pärast seda, kui Frank sureb või kui sa uuesti abiellud? Frank Smithi abikaasa ei saa olla see, kes sa oled. Jällegi, see on järjekordne silt, tulemus järjekordsest olukorrast või situatsioonist, milles sa osaline oled olnud.

„Olgu, sul on õigus, anna andeks. Ma ei ole Sally Smith. See on lihtsalt nimi, millega inimesed mind kutsuvad. See on silt. Tegelikkuses olen ma Frank Smithi abikaasa.“

seega võtan ma tüki paberit ja kirjutan sinna tähed S-A-L-L-Y S-M-I-T-H, ja siis ma näitan seda sulle. Kas see ongi see, kes sa oled – tähtede kogum? Kas see ongi see, kes näeb, siis kui sina näed? Loomulikult mitte, ütled sina.

Uurime seda küsimust ühe mängu abil. Oletame, et mina ja sina vestleme. Lääne kultuuris on tavaline, et kui keegi su juurde tuleb ja küsib, et „Vabandust, kes teie olete?“, siis ei hurjuta sa teda sellise sügavamõttelise küsimuse esitamise eest. Sa hoopiski ütled talle oma nime, näiteks Sally Smith. Aga minu plaan on sind natuke mõtlema panna ja

Sa mõtiskled selle üle ja märkad, et mitte kunagi varem oma elus ei ole sa endalt tõsimeeli seda küsimust küsinud. Kes ma olen? See ongi see, mis Ramana Maharshi küsis. Seega sa juurdled veidi ja ütled: „Olgu, ma olen see keha, mis praegu seda ruumi täidab. Ma olen 167 cm pikk ja kaalun 61 kilo ja ma olen praegu siin.“

Kui sa viiendas klassis Dorothy rollis olid, siis ei olnud sa 167 cm, siis olid sa 137 cm. Kumb sa siis oled? Kas sa oled see, kes on 167 cm, või see, kes on 137 cm? Kas sa mitte ei olnud see Dorothy ka? Sa ju ütlesid mulle, et olid. Kas sa mitte ei ole see, kellel on olnud kogemus viienda klassi näidendis Dorothy olla, ning ka see, kes praegu kogeb, kuidas on minu küsimustele vastata? Kas see mitte ei ole sama sina?

Võibolla tuleks korraks aeg maha võtta ja küsida paar selgitavat küsimust, enne kui me põhiküsimuse juurde tagasi tuleme. Kui sa kümneaastane olid, siis kas peeglisse vaadates sa mitte ei näinud kümneaastase keha? Ja kas see ei olnud mitte seesama sina, kes praegu näeb täiskasvanud inimese keha? See, mis sa vaatasid, on muutunud; aga kuidas on sellega, kes vaatab? Kas näeme seal olemise katkematust? Kas see on sama isik, kes läbi kõigi nende aastate on peeglisse vaadanud? Mõtiskle selle üle väga hoolikalt.

Siit tuleb järgmine küsimus: kui sa öösiti magad, siis kas sa näed unenägusid? Kes näeb unenägusid? Mis see unenägemine üldse on? Sa vastad: „Nooh, see on nagu film minu peas ja ma näen seda.“ Kes näeb seda? „Mina!“ Kas seesama sina, kes peeglisse vaatab? Kas seesama sina, kes praegu neid ridasid loeb, vaatab peeglisse ja näeb unenägusid? Kui sa üles ärkad, siis sa tead, et sa nägid unenägusid. Olemisest teadlikolemine on katkematu.