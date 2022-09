NÄDALA TAROSKOOP 5.09-11.09 | Saad maitsta oma tegude ja soovide „vilju“!

Nädala energiaid esindavad mõõkade kümme ja õiglus. Nüüd on sind ees ootamas millegi lõpp, mis on oma aja ära elanud ja mis sind enam kuidagi edasi ei vii ega arenda. Igal teol meie elus on olemas tagajärg ning nüüd saavad paljud maitsta oma käitumise, mõtete või soovide „vilju“. Koos krahhide ja negatiivsete kogemustega toob nädal endaga kaasa ka palju vabanemisi, uusi algusi ja raskest mineviku koormast vabanemist.

Armastuse ja suhete osas tuleb sul nüüd tõele ja reaalsusele näkku vaadata. See pole alati mugav, kuid ometi on see vajalik kui soovid, et sinu armuelu liiguks suunas, mis teeb sind õnnelikuks. Alati ei ole need otsused, mis viivad sind õnneni, lihtsad. Kuid need tuleb langetada. Sa võid tunda, et nüüd toimub justkui mingi jõuline pööre, mis tähistab sinu jaoks uue etapi algust.