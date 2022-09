Nõuanded oma egoteadvusega toime tulekuks ehk kuidas elada õnneliku inimesena

Inimese tasand (keha ja mõistus) on ainult puhas kanal, läbi mille saavad avalduda erinevad jõud -teadvused. Inimese tasand on reageerija – plaani täideviija. See, millisel tasandil ja millise häälestusega loomine toimub, oleneb teadvusest, kellele inimese mõistus allub. Ideaalis peaks inimese teadvust juhtima puhas jumalik Vaim. Meie praeguses ühiskonnas on inimese mõistus enamjaolt juhitud egoteadvuse poolt. Egoteadvus ei oska luua nii, et inimühiskonnas valitseks kõrgem harmoonia - kõik oleksid hoitud ja rahul. Egoteadvus püüab ise iga hinnaga ellu jääda säilitades enda positsioone ühiskonnas.