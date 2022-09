Robin Sharma viis kuldset reeglit, kuidas oma eesmärke ja unistusi ellu viia

Sõltuvus infovoost teeb lõpu su loovusele. Impeeriumite ehitajad ja need, kes on läinud ja lähevad ajalukku, võtavad endale koidueelse tunni selles rahus ja vaikuses, kus asjad näivad lihtsad, et valmistuda suurepäraseks päevaks.

Selleks et jõuda parima 5% tulemuseni, pead hakkama tegema asju, milleks 95% meist pole valmis. Kui hakkad nõnda elama, nimetavad paljud sind hulluks. Pea meeles, et veidriku maine on hind, mida pead edu eest maksma.