Leia õige suhe: Kust leida häid mehi?

Ära oota neid üksikuid kordi, mil sa peole või sõpradega õhtul välja lähed. Tegelikult teeb sinu härra Õige kõiki neidsamu asju, mida sinagi. Ta ei kuulu mingisse muusse liiki. Kuhu sa ka ei läheks, seal on ka tema. Ta on rongis, sõidab eskalaatoriga, käib poes ja kohvikus, teeb sporti, vaatab spordivõistlusi, seisab kinos piletisabas või läheb telefonipoodi. Ta on igal pool.

Istun praegu seda raamatut kirjutades kohvikus ja ma olen siinoleku aja jooksul märganud kolme atraktiivset naist, kes on sisse astunud ja kohvi tellinud. Samahästi oleksin võinud tühja pilguga arvuti ekraani vahtida ja mõelda, et kus kõik toredad naised ometi on. See, et ma nende kolmega ei suhelnud, ei tähenda, et neid seal polnud. Võimalusi inimestega tutvumiseks tekib sagedamini, kui arvata võiks.

Kuigi täiuslikku kohta pole olemas, on mõned kohad siiski paremad kui teised. Ilmselt ei kohta sa oma ideaalmeest maniküürija juures; pigem Apple’i poes. Parim koht on selline, kus on palju mehi ja kus on lihtne vestlust alustada. Sinu elutoa diivan ei lähe arvesse. Üks tegevus, mida saab seltskondlikumaks muuta, on trennitegemine. Näiteks jõusaalis oled sa harjunud tundide viisi üksinda jooksulindil või trenažööril higistama, aga proovi ühineda mõne trenniga, kus käivad pigem mehed. Selleks sobivad näiteks kickboxing või idamaised võitluskunstid.

See on kaks ühe hoobiga asi – ilma oma ajakavasse lisaaega leidmata oled muutnud seni üksildase tegevuse meesterohkeks ja vestlusterikkaks. Sellega on sul olemas rituaal, mis ei võta praegusest rohkem aega (sest sa oleks ju nagunii trenni teinud) ja annab ühtlasi võimaluse suhelda rohkemate meesterahvastega.