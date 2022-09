Seitse teemat, mille peale ei tasu oma aega raisata

4. Ära kuluta oma elujõudu inimeste peale, kes pöörduvad su poole ainult siis kui neil on sind vaja . Kes on sind juba kaks korda tühistanud, nendele kolmandat võimalust anda pole vaja.

5. Ära kuluta ennast probleemide peale, mis ei ole sinu omad . Enne kui nina probleemidesse topid ja endale karmat looma hakkad esita endale küsimus, kas see probleem on minu või kellegi teise oma?

7. Ära kuluta oma andeid ja võimekust mulje avaldamiseks neile, kes pole sinust absoluutselt huvitatud. Need, kelle nimel me peame pingutama, et neile meeldida, me ei meeldi neile nagunii.