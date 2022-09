Mis on sinu motivatsioon oma unenägudega tegeleda?

Minu ees laiub terrakotakarva liiv, nii kaugele, kui silm ulatub. Üksteise peal rulluvad luited loovad lõpmatu maastiku, mis aimab järele vett, aga on tehtud liivast. Iga liivatera sosistab lugu ammuunustatud ajast, oodates, et teda kuuldaks. Ma seisan nagu hüpnotiseeritult, hingates sisse vaikust ja ilu enda ees. Tuul puhub õrnalt ja ma kõigutan end rütmiliselt. Ma olen sellest tohutust avarusest täiesti haaratud ja mulle hakkab meelde tulema, et olen selles kohas varem olnud.

Ma libistan aeglaselt kätega läbi liiva. Võttes suure peotäie kõrbeliiva, vaatan seda ja näen, et liiv sädeleb. Värvid muutuvad valguse käes, kui valan liiva ühest peost teise. Ma keskendun aistingule, mille tekitavad liivaterad mu kätel, ja mul on tunne, et aeg seisab. Ma libistan sõrmede vahelt liiva. Kui liivaterad kukuvad, vabastan ma end oma mineviku raskusest. Ma tunnen, et ei kaalu midagi, olen isegi liiga kerge, nii et pööran tähelepanu oma paljastele jalgadele. Kui ma neid vaatan, hakkavad nad kaduma liiva sisse. Liiges liigese haaval, luu luu haaval ühinen ma kõrbega.

Olles sellest transformatsioonist teadlik, ma taipan, et olen kogu see kõrb ja samas vaid liivatera. Ma ärkan üles kõikehõlmava kirkustundega. See kestab vaid lühikest aega, sest äratuskell heliseb ja toob mind argipäeva, inimkogemusse. Ja kas pole see alati nii, et müstiline on peidus argise all? See on nagu püha meeldetuletus, et meie elu on tehtud olevikuhetkedest, mis üksteisele järgnevad, kuni surm meid jälle transformeerib.

Enne kui sa edasi loed, tahaksin, et veedaksid paar minutit mõeldes, mis sind motiveerib unenägudega tegelema. Küsi endalt, miks sa seda teha tahad. Kirjuta oma mõtted paberile, ilma tsenseerimata. Seejärel pane paber kuhugi hoiule, et saaksid hiljem vaadata. Kui oled seda teinud, jätka lugemist.

Töö unenägudega ja psüühe