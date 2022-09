Alkeemia lugemisnurk | Alkeemia taroskoobi ennustused: Mis ootab meid ees aastal 2023?

2023. aasta toob endaga kaasa vajaduse olla paindlik muutuste osas. Aina jõulisemalt raputatakse vanu ja harjumuspäraseid olukordi ja elukorraldust kuni alustaladeni välja ning selleks et suuta säilitada meelerahu ja positiivsus, tuleb osata ja julgeda uute oludega kaasa minna.

On igaühe enda valik, kas jätkata jäiga ja pettununa, süüdistades olusid, ümbruskonda, teisi inimesi, valitsust ja saatust või võtta ise vastutus oma elu eest. Lihtne on olla rahulik, salliv, arvestav ja lahke siis, kui enda elus on kõik korras ja hästi. Nüüd paneb elu meid situatsiooni, kus saame harjutada tasakaalu säilitamist siis, kui asjad ei laabu nii, nagu seda soovime.

2023. aastal jõuavad elus hästi edasi need, kes usuvad endasse ja julgevad suurelt unistada. Väga suure arenguhüppe saab nüüd teha selles osas, mis puudutab isiklikku arengut, vaimset kasvamist ja avardumist. Kes on valmis enda sisemistele valupunktidele otsa vaatama ja need selgeks harutama, suudab elus teha jõulisi pöördeid oma unistuste suunas.

Aasta on hea pere, kodu ja lastega tegelemiseks. Läbi eheda suhtlemise ja kohalolu saab anda edasi oma teadmisi ja mõistvat maailmanägemist. Praegu sündivad lapsed oskavad suurepäraselt oma sisetunnet jälgida ning seetõttu võiksid vanemad laste valikuid usaldada ning mitte püüda neid etteantud raamidesse pressida. Laste saabumist oma ellu võiks vaadata pigem kui õpetaja tulekut, sest see võimaldab kasvu ja arengut kogeda täistuuridel ja iga päev.

Armastuse osas saab aasta märksõnaks „minevikuhaavade tervendamine“. See ei saa olema lihtne ja kiire protsess. Kui jätad enda blokeeringud või valukohad tähelepanuta, hakkad aina enam ja valulikumalt tundma, kuidas need sinu elus pead tõstavad. See võib kaasa tuua ootamatuid lahkuminekuid ja võõrandumisi suhtesiseselt.