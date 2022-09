ALKEEMIA TAROSKOOP SEPTEMBRIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar)

Armastus. Nüüd on oluline, et teeksid kõigepealt iseendale selgeks, mida sa tahad ja mis sind õnnelikuks teeb. Ära otsi õnne kusagilt väljast ega oota, et tuleks keegi inimene, kes oleks vastutav sinu õnne eest. Tee endale selgeks, mis on see, mida saad ise teha, ja alles siis liigu edasi. Kui oled iseeneses õnnelik, on lihtne seda ka väljaspool märgata.

Küllus. Tööalaselt võid liikuda uue ameti peale või saada ülesandeid, mis erinevad varasematest. Esialgu võib see tekitada mugavustsoonist väljaastumise tunnet, kuid õnneks suudad kohaneda kiiresti ja valutult. Praegu peaks saabuma kergendus ka rahaasjades. Suudad ära maksta mõned vanad võlad või panna pisut kõrvale mustadeks päevadeks.

Tervis. Sinu mõttemaailm ja uskumused on väga suures osas sinu reaalsuse ja füüsilise tervise kujundajad. Kui muretsed, lased stressil oma elu üle võtta ja mõtled negatiivseid mõtteid, siis kipub see üle kanduma ka enesetundesse. On aeg jätta selja taha kõik see, mis kurnab ja sulle kasuks ei tule. Hakka oma mõttemaailma teadlikult suunama positiivsuse, õnne, heatahtlikkuse ja optimismi poole.

Veevalaja (20. jaanuar – 18. veebruar)

Armastus. Õhus on kuumad tunded, mis aga võtavad veidi aega, et küpseda. Sa ei tohiks olla kärsitu ega kiirustada ühtegi protsessi tagant. Kõik jõuab su juurde just õigel ajal. Kohanemiseks, harjumiseks ja selgusele jõudmiseks vajab aega ka su kallim. Kui tead, et kõik liigub sinu jaoks parima lõpplahenduseni, on sul ka kergem protsesse kõrvalt jälgida.

Küllus. Tööasjades tasub nüüd olla väga hoolas ning jälgida, et kusagilt ei tuleks hooletuse või valearvestuse tõttu mõni viga sisse. Sind võivad ohustada konkurendid, samuti on käimas mingid intriigid, kuhu sa ei tohiks end mitte mingi hinna eest lasta haarata. Ka rahaasjades tasub hoida pigem madalat profiili. Ära tee riskantseid tehinguid ega liitu kahtlaste äridega, need ei too loodetud tulu, vaid võivad hoopis võlgu tekitada.