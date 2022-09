Head teadmistepäeva! Loe inspireerivaid tsitaate õppimisest ja tarkusest

1. „Tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda teha.“ Tõnn Sarv

2. „Teadus ei ole ega hakkagi kunagi olema lõpetatud raamat. Iga tähtis edu toob endaga kaasa uusi küsimusi. Iga areng toob aja jooksul nähtavale üha uusi ja suuremaid raskusi.“ Albert Einstein

3. „Suurim kunst õpetamise juures on äratada õpilases rõõmu loomingulisest eneseväljendusest ja tarkusest.“ Albert Einstein

4. „Kuni matemaatiline reegel peegeldab reaalset tegelikkust, pole see täpne; kuid nii kui matemaatiline reegel on täpne, ei peegelda see reaalset tegelikkust.“ Albert Einstein

5. „Kasvatamine on raske tegevus ja selle tingimuste parandamine on iga inimese püha kohustus, sest pole midagi tähtsamat kui enda ja oma lähedaste haridus.“ Sokrates

6. „Kõik kurdavad oma mälu üle, mitte keegi ei kurda aga mõistuse üle.“ François de La Rochefoucauld

7. „Meil on kaks kõrva ja üks keel - et me rohkem kuulaksime ja vähem räägiksime.“ Diogenes

8. „Kogemus võtab väga kõrget tasu, aga õpetab paremini kui ükski teine.“ Fridtjof Nansen

9. „Õppimine ilma mõtlemiseta on tühi töö; mõtlemine ilma õppimiseta aga lausa ohtlik.“ Konfutsius

10. „Elada võib kahte moodi: üks on nõndaviisi, justkui poleks miski ime; teine on nii, et kõik meid ümbritsev on imeline.“ Albert Einstein11. „Targad õpivad lollidelt palju rohkem kui lollid tarkadelt.“ Cato Vanem (Marcus Porcius Cato)

12. „On olemas head õpetajad, kes on meile eeskujudeks ja keda püüame kogu oma elu järgida, ning on halvad õpetajad, keda meile eriti ei meeldi meenutada. Õppida võime aga mõlematelt.“ Alois Podhajsky

13. „Pole nii lolli inimest, kelle käest poleks midagi õppida, ja pole nii tarka, kes ei räägiks lollusi.“ Enn Kasak,

14. „Eluteel pole midagi sellist, mida me juba enne selle algust ei teaks. Me ei õpi mitte midagi olulist, me lihtsalt tuletame meelde.“ Carlos Ruiz Zafón