Vähenda ärevust | Muretsemine versus lahendamine

Aktsepteerimise ja pühendumise teraapias (inglise keeles lühendatult ACT) kasutatakse üht lihtsat võtet, mis aitab end oma negatiivsete mõtete küljest lahti haakida. Peatüki alguses on noor naine Anna, kelle peas keerleb kiuslik mõte „Mul on vähk“. ACT järgi tuleb kõigepealt endale oma mõtet teadvustada ja seejärel endamisi või häälega seda korrata. Järgmise sammuna lasen Annal lisada sellele lausele ette lühikese fraasi „Ma mõtlen, et…“. Täislause siis: „Ma mõtlen, et mul on vähk“. Ja nüüd täiendame lauset veel, lisades „Ma panen tähele, et ma mõtlen, et…“. Kõike kokku pannes kõlab Anna mõte nii: „Ma panen tähele, et ma mõtlen, et mul on vähk.“ Mis selle protsessi käigus toimub? Nii saame oma negatiivsest mõttest distantseeruda, taibates, et see, mida peame tõeluseks, on ainult üks mõte, mis on pähe tulnud ja mille oleme juhtumisi registreerinud.