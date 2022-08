Leia õige suhe | Romantilise külgetõmbe valem

Tõeline, sügav ja kauakestev tunne hakkab kasvama samal hetkel, mil mees mõtleb uinudes sellele erakordsele naisele, kellega ta äsja tuttavaks sai. Ta kogeb erinevaid tundeid: ta ei jõua ära oodata, millal ta naist jälle näeb, ta meenutab õhtuseid sündmusi ja mõtleb, kas ka naine tahab teda uuesti näha. Jah, ka mehed elavad selliseid tundeid läbi. Sellise tunde tekitamine on külgetõmbe ja tunnete tekkimise eeltingimus. See on midagi enamat kui hea omavaheline side või sõprus või pelk seksuaalne huvi.

Olla seksikas, karismaatiline ja ihaldatud – see kõik sõltub meie käitumisest. Atraktiivsus vastassugupoole silmis pole mingi müstiline energia, mis on olemas vaid mõnel üksikul väljavalitul. Isegi kui see tundub mõnele kergemini kätte tulevat, on atraktiivsust tekitavaid omadusi ja käitumisviise võimalik õppida. Oscar Wilde on öelnud: „Edu on teadus; kui tingimused on õiged, tulevad ka tulemused.“

Milleks meile valem? Kas külgetõmme ei teki siis iseenesest?

Tunned sa mõnda loomult positiivset inimest, kes oskaks selle peale midagi kosta, kui talt küsitaks, kuidas ta kogu aeg küll nii päikeseline on? Aga kui sa jälgid tema harjumusi, kuidas ta probleemidega toime tuleb, kuidas oma elu ja elus toimuvat kujundab, siis märkad üsna selgelt, mis tema optimismi põhjustab. Ta pole „oma loomult“ midagi; ta ise loob selleks vastavad tingimused.

Nii on ka külgetõmbega. See vaid näib juhtuvat iseenesest, aga see ei tähenda, et see juhuslik on. Mul on kulunud aastaid selle mõistmiseks. Olen uurinud ja analüüsinud kõikvõimalikke teooriaid. Ja tulemuseks on valem, mille järgimine loob tingimused püsiva külgetõmbe tekkimiseks.

See ei tähenda, et sa ei võiks olla see, kes sa oled. Kõik, nii mehed kui naised, otsivad inimestes teatud omadusi, teatud väärtusi, ning reageerivad teatud kehatüüpidele. Küll aga püsivad muutumatuna põhimõtted, mis teevad naise mehe silmis atraktiivseks. On käitumismustrid, mis on omased kõigile atraktiivsetele naistele.