Vaimne õpetaja Kristiina Raie: külluse ja puuduse kogemine enda teadvuses

Sisemine häälestus on see, mis aitab inimesel rahani jõuda. Reaalsus on, et universumise valitseb totaalne küllus. Iga inimene on loomupäraselt võimeline nägema ja kogema küllust enda sees ja enda ümber. Iga inimene on võimeline looma küllust enda elus.