NÄDALA TAROSKOOP 29.08-4.09 | Koged mõistmist, lahtilaskmist ja tervenemist!

Tervise osas ootab ees üldiselt stabiilne nädal. Kui vahepeal tundsid, et on keeruline tervislikust režiimist kinni pidada, siis nüüd oled motiveeritud uuesti alustama ja tegema enda jaoks parimaid valikuid. Silmas tasub pidada mõõdukust. Liiga suure intensiivsusega alustamine võib kaasa tuua soovitule vastupidise tulemuse.

Armastuse ja suhete osas ootab ees murranguline vabanemine. Võid lõpuks lahendada mõne probleemse teema, mis hoidis sind tagasi täielikult oma südame rajal liikumast. Tajud, et sinusse saabub justkui selgus, teadmine ja äratundmine. Inimestes on teadlikkus nii palju tõusnud, et julgetakse teha muutusi ja tunnistada endale, mis sobib ja mis ei sobi. Paljud võivad tunda, et nad väärivad midagi enamat või midagi muud. Inimesed ei saa ega taha olla suhtes, mis tõmbab neid vaimselt või emotsionaalselt alla. Praegu luuakse suhteid, mis tõstavad inimest ning aitavad edasi liikuda teadlikumalt ja selgemalt.

Nädala energiaid esindavad mõõkade kuus ja mõõkade äss. Alanud periood toob kaasa mõistmist, tervenemist, lahtilaskmist ja hingevalust ülesaamist. Sa liigud stabiilsemale ja kindlamale pinnale, mis võimaldab sul oma elu hetkeolukorda adekvaatselt ja selge pilguga hinnata ning tulevikuplaanid paika panna. Kui sul on olnud suured muutused või pingeline periood, siis võid tunda ka soovi lihtsalt eemalduda negatiivsusest, mis sind on häirinud. Igal juhul saabub sel nädalal sinu ellu midagi uut, mis laseb jätta vanad teemad selja taha ning aitab alustada uuelt ja puhtalt lehelt. Praegu peaksid tundma, et sinu intuitsioon töötab täistuuridel ning sinu kõrgemad abilised ja juhatajad on sinuga, sul tarvitseb vaid nende poole pöörduda ja usaldada.

Nädala võtab kokku sauade viis. Nüüd pead valmis olema selleks, et sul tuleb näidata end parimast küljest ning panna mängu kogu oma oskused ja tugevad küljed, kuna sulle on tekkinud rivaalid. Tunned, et sul on konkurent, kellega sul tuleb võistelda. Olgu see tööalaselt või eraelus, ära satu paanikasse - sul on oma tugevad küljed, mille pead vaid esile tooma.

Nädala kaart on karikate üheksa. Sind ootab ees nädal, mis toob kaasa mingi soovi või unistuse täitumise. Kui oled midagi väga oodanud, siis nüüd tasub sul end valmis panna, sest sinu ellu saabub loodetu. Praegu on sinu jaoks ka üleüldiselt unistuste mõttes hea aeg, pane oma soovid universumi poole teele.

Nädala energiad võtab kokku sauade neli. Sinu elus on saabunud faas, kus soovid elu nautida ning kogeda mõnusat äraolemist. Ees on ootamas põnevat seltskondlikku läbikäimist ja sündmusi, mis toovad sulle rõõmu ja rahulolu. Oled praegu väga avatud ka uutele huvitavatele ideedele ning võid hakata tegema nii eraelulisi kui tööalaseid plaane.

Nädala kaart on müntide seitse. Oled teinud õigeid otsuseid ja liikunud suunas, mis viib sind edasi oma eesmärkideni. Praegu on aga saabunud hetk, kus tuleb varuda aega ja kannatust selleks, et näha oma töö tulemusi. Ära kiirusta asju tagant, pigem õpi olema rahulik ja lase loomulikul arengul toimuda ning viljadel küpseda. Tegemist ei ole mitte mingil juhul seisakuga, vaid viljade küpsemiseks vajaliku valmimisperioodiga.

Nädala võtab kokku armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab karikate äss. Praegu on sinu jaoks tugevalt esiplaanil emotsioonid. Tegeled eelkõige armastuse teemaga, seda selle kõigis vormides. Kui oled end varasemalt pisut hooletusse jätnud ja tunnete teema on olnud päevakorrast maas, siis nüüd tunned, kuidas oled taas enda avamas universumi poolt pakutud headele emotsioonidele ja südant soojusega täitvatele tunnetele.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaart on narr. Ära lase mööda võimalust liituda elu poolt pakutud seiklustega. Ole julge ning löö kaasa ettevõtmistes ja projektides, mis tunduvad võibolla esmapilgul pöörased, kuid hiljem saad nentida, et ette võetu oli vägagi väärt, et selles osaleda ja enda jaoks uusi kogemusi ammutada.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab maailm. Nüüd on suurepärane aeg selleks, et ennast ja oma vajadusi paremini tundma õppida ja saada täiuslikumaks. Vaata endasse ja lase oma tunded valla. Saad teada, miks tunned kohati hirmu, miks mõni teema või inimene tundub nii ligitõmbav ja kust lähevad sinu piirid. Praegu saad palju oma hingelise arengu osas ära teha. Mida ausam sa iseenda suhtes oled, seda tõenäolisem on, et teed oma valikuid lähtudes oma südame tõelisest kutsest.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku karikate rüütel. Nüüd saab sinu jaoks rõhk olema rohkem emotsioonidel ja tunnetel. Tavalisest suuremas fookuses on suhted kaaslastega ja peresidemed. Kui vaadata rohkem esoteerilise poole pealt, siis puutud kokku inimeste ja olukordadega, kellega oled seotud läbi ühise karma. Kui su teele satuvad erakordsed ja huvitavad „kokkusattumused“, siis ära jäta neid tähelepanuta. Need on sinu õppetunnid.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab müntide kuningas. Praegu on hea aeg selleks, et langetada töö- ja rahaasju puudutavaid otsuseid. Sa lähtud oma tegemistes eelkõige jätkusuutlikkusest ja turvatundest ning praegu tagab just see sulle ka parimad tulemused. Sind võib majandusküsimustes nõustada ka mõni kogenud inimene, kelle asjalikke soovitusi tasub kuulata.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaart on sauade paaž. Peaksid alustama uut lehekülge oma elus. Kui oled olnud mõne aspektiga rahulolematu, siis just nüüd on saabunud õige aeg teha muutusi. Sulle ulatatakse ka väljastpoolt abikäsi - saad enda jaoks huvitavat informatsiooni, mis lihtsustab sul edasiliikumist ja valikute tegemist. Tunnetad, kuidas on hakanud toimuma positiivsed arengud ning see süstib sinusse optimismi ja teotahet.

Ilusat uut nädalat!