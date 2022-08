ALKEEMIA PODCAST|Anneli Urge „Teraapilised vestlused“: Holistilise terapeudi Merli Uusmaa õnne valem

Õnnelik elu ei tähenda, et see peaks kulgema ilma pingeliste päevade ja raskete hetkedeta. Toksiline õnn ehk võltspositiivsus on aga kordades hullem. Merli teab, et aeg vanu hingehaavu ei paranda, vaid õpetab, kuidas tundeid allasurudes valuga elada. See valu on nagu seljakott, mida endale teadvustamata igapäevaselt kaasas kanname.