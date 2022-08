Vabane aknest! Ilutoimetaja nõuanded, kuidas saada omale kaunis nahk

Antibiootikumidega on aga selline lugu, et jah, need vähendavad nahal küll bakterite hulka, kuid seda ülesannet täites tapavad nad oma teel kõik bakterid – koos halbadega ka head. Akne sümptomid küll leevenevad rohuvõtmise ajaks, kuid „vastutasuks“ organism tervikuna nõrgeneb. Hästi toimiv soolestiku mikrofloora on meie immuunsuse tala, sellega ei maksaks kergekäeliselt jamada.

Oma aknekogemusele toetudes tean tagantjärele tarkusena, et kiireimad lahendused pole alati need, mida keha tasakaalu jõudmiseks tegelikult vajab. Ma tean, et meeleheites soovime haarata ükskõik mille järele, peaasi, et saaks abi kohe, kuid enne „abikäe“ vastuvõtmist soovitan siiski läbi mõelda, kas see ravib põhjust või üksnes sümptomeid. Näiteks naha rasutootlust vähendavate antibeebipillide ja mikroobe tapvate antibiootikumide puhul tasub teada, et nende mõju kestab vaid nende võtmise ajal, pealegi ei mõjuta need üksnes sinu nahka, vaid kogu organismi.

Puberteedieas aktiveeruvad meessuguhormoonid õhutavad rasunäärmeid rohkem rasu tootma. Kui rasunäärme ja karvanääpsu viimajuha vooderdavad surnud naharakud ei tule nahalt maha, kleepuvad need kokku ja segunevad rasuga – nii tekib viimajuha avause ette ummistus, millest üha lisanduv rasu enam välja ei pääse. Nahal on see nähtav suletud poori ehk nn valge komedoonina. Õhuta, rasvarikkas pooris meeldib bakterile Propionibacterium acnes sedavõrd, et ta hakkab seal vohama. Kui ummistuse tõttu karvanääpsu seinad purunevad, kandub selle sisu ümbritsevatesse kudedesse. Organism aga reageerib sellele korralagedusele põletikega, mida meie näeme nahal punetavate tulivalusate vistrikena.

Ma ei väida, et kõik akneravimid on läbinisti halvad ja et kõik naturaalne toimib nagu võluväel. Samas ei arva ma ka seda, et aknest lahtisaamiseks tuleb sellele peale visata kõikvõimalikke happeid, antibiootikume ja kõike muud, mida meie ravimikapis leidub. Enne akneravimite raskekahurväe poole pöördumist soovitan sul ära proovida need lihtsad hooldusvõtted, mis aitasid mind rohkem kui kõik aastate jooksul kasutatud akneravimid ühtekokku.

Soovitused

1. Varusta nahka linoolhappega! Teadlased on leidnud, et kurja juur pole mitte üksnes rasu hulk, vaid rolli mängib ka selle koostis. Aknelise naha rasus pole vajalikul määral linoolhapet ning selle kompenseerimiseks toodab nahk rohkem oleiinhapet. Ilma naha kaitsefunktsioonides osaleva ja põletikuvastase linoolhappeta on rasu tihkem ja kleepuvam ning see viib kiiresti pooride ummistumise ja põletike tekkeni.

Kõige enam linoolhapet leiad kanepiõlis, kuningakepiõlis, viinamarjaseemneõlis, kibuvitsamarjaseemneõlis ja värvohakaõlis. Näiteks võid proovida nahka puhastada kanepiõliga (õlipuhastuse täpsema kirjelduse leiad lk 21) või kasuta kanepiõli sisaldavat niisutuskreemi.

2. Ära kuivata nahka. See, et rasust nahka tuleb „ravida“ kuivatamisega, on müüt – kahjuks paljud aknetooted või -ravimid just seda teevad. Tegelikult kuiv nahk hoopis soodustab põletike teket, sest naha kaitsebarjäär on kahjustunud. Samuti paneb naha pindmine kuivus täisvõimsusel tööle rasunäärmed, mille tulemuseks on veelgi problemaatilisem nahk. Seega, kui tunned, et nahk kuivab, tegele esmalt sellega, et tood niiskuse nahasse tagasi – tihti kaovad siis ka vistrikud.

Et nahka optimaalselt niisutada, kanna pärast õrna näopuhastust nahale otsekohe midagi sellist, mis niiskust siduda mõistab. Näiteks aaloegeeli. Kõige etem on kasutada ehtsast aaloetaimest pigistatud mahla, kuid selle puudumisel vali toode, mis oleks võimalikult naturaalne. Lisaks niisutamisele on aaloel suurepärased rahustavad ja põletikuvastased omadused.