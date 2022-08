Alkeemia lugemisnurk | Kuidas leida ja hoida mehe armastust?

Matthew Hussey on üks kuulsamaid briti suhteeksperte, kes räägib siin raamatus lustlikul ja lennukal viisil, kuidas luua uusi romantilisi ja ka sõprussuhteid. Igas vanuses. Mul on selline väljend nagu „elu ühel kaardil“, mis võtab kokku elu erinevaid olukordi. Võid päris noorena avastada, et sul pole oma sõpruskonda. Tööd kaotades selgub, et sinu identiteet tugines ametile, või laste suureks saades mõistad, et oled olnud pühendunud perele ja enda elu polegi.

Nagu investor pangas, peab ka elus riske hajutama. Näpunäited raamatus ja praktilised harjutused on kulla väärtusega nii loomult tagasihoidlikele, aga ka neile, kel pole tõrget lobiseda tühjast-tähjast.

Hussey räägib, kuidas luua enesekindlust, seada latti kõrgele, olla ihaldusväärne, ja ka sellest, kuidas flirtida. Oskus panna õhk elektrist särisema on vaimustav sõltumata suhtestaatusest. Kogu raamat on lõbus lugemine, kuidas ehitada üles elegantseid suhtlusmaneere ja luua vastastikku võluvaid suhteid.

Heidit Kaio

ajakirja Eesti Naine peatoimetaja



Kuidas siis seda ühte ja ainust leida, millest unistavad kõik inimesed? Autor annab siin raamatus naistele nõu, kuidas uute inimestega tutvuda ja suhteid luua, samuti räägib ta sellest, millest mehed mõtlevad ja mida nad suhtelt ootavad. Tema meetodid on aidanud paljudel naistel leida armastuse, mis jääb terveks eluks kestma. Matthew läbinägelikkus, aupaklikkus ja südamlikkus muudavad selle raamatu omalaadseks käsiraamatuks, milles räägitakse kõigest, alates esimesel kohtingul käimisest kuni emotsionaalse läheduse saavutamiseni. See on hädavajalik raamat kõigile, kes igatsevad leida oma ellu seda üht ja õiget.