Hingamismeister Dan Brulé: ärata oma intuitsioon

Kujuta ette hobust ja ratsutajat. Et saada professionaalseks ratsutajaks, pead sa õppima hobusega töötama, teda tundma õppima ja tema usalduse võitma. Kui me hobusega harmoonia saavutame, on sõit sujuv ja graatsiline. Kui me pole sünkroonis või me suhted on halvad, siis on ratsutamine valus, väsitav ja mõlemale raske. Sa kas oled hobusega voos või mitte. Kui ratsutaja ja hobune on harmoonias, kui nad on ühises voolamises, on kogemus ülev, ilus – ja isegi teistele põnev vaadata.

Kui sa õpid oma hingamisel sõitma, kui sa voolad sellega koos, kui sa oled sellega harmoonias, siis oled sa loonud reaalse ja praktilise ühenduse oma intuitsiooniga. Siis ei ole segadust, siis on kõik selge: su sõit on sujuv ja harmooniline. Sa saad selgelt aru, et sa ohjad tohutut ja võimsat jõudu. Sa reageerid sellele ja see reageerib sinule. Ratsutaja tajub, mida hobune vajab ja hobune reageerib oma peremehe kõige õrnematelegi soovidele. Siis on see suhe kaunis; see on imeline.

Kui me sisse hingame, täidame kopsud väljast sisse tõmmatud õhuga, kuid toimub veel midagi: meie seest tundub tõusvat energia ja see täidab meid. See on nagu ookean. Me lõõgastume ja justkui avaneme sellele energiale.

Kui see toimub, oleme harmoonias oma intuitsiooniga ja meil on tunne, nagu õhk hingaks meid! Kui me hingeõhuga sellise suhte saavutame, avastame, et oleme õigel ajal õiges kohas, ütleme ja teeme õigeid asju õigel moel.

Intuitsioon on tunne, nagu sa oleks kõigega ühtses voos. Sa tajud ühtsust, selgust ja kergustunnet. Parimad sportlased ja kunstnikud, suurimad muusikud ja sõdurid tunnevad seda seisundit väga hästi. Nad võivad olla sellest teadlikud, aga ei pruugi. Kuid tippsoorituse ajal tõuseb energia nende enda seest, see voogab neist läbi ja see liigub kergelt ja graatsiliselt.

Intuitiivne hingamine on nagu tants. Sa oled üks hingamisega. Jah, tantsus üks juhib ja teine järgneb, kuid kui partnerid on sünkroonis, siis see vahe tundub kaduvat.