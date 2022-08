Alexis Varnum: praegu on Sinu kõige olulisem roll olla koos oma hingega harmoonilises seisundis

Kui Sa praegu tunned, et seisad paigal ja midagi erilist Sinu elus ei toimu, siis ka see on vajalik kogemus. Kui Sul on homseks olemas toit, riided ja katus pea kohal, siis vabane mõtetest, kuidas Sa hakkad elama talvel kui elektri, kütte ja toidu hinnad on taevas ja sellest, milliseid rolle pead mängima.

Pearoll on olla koos oma hingega, olla harmoonilises seisundis. See on kõige suurem panus elusse, sootsiumi, enda suguvõsasse, oma lastesse ja meie planeedi elusse.

Sinu hing teab, kuidas rakendada Sinu unikaalseid talente, oskusi ja omadusi, et saaksid olla eriline ja kasulik. See toimub kergelt, kui Sa ise ei loo endale nõuded enda suhtes: Ma pean arenema, pean töötama ja midagi tegema, pean raha teenima, pean olema vastavuses teiste ootustega ja muu. Kõik toimub loomulikult ilma pingeta siis kui Sa midagi „ei pea“.

Sa oled piisav juba sellepärast, et Sa elad, hingad ja tahad nautida igat elu hetke. Kui juba oskad olla rõõmus ja õnnelik, tahad oma kogemusi ja oskusi teistega jagada, siis on aeg alustada või proovida midagi uut. Tähtis on keskenduda protsessile, mis Sulle meeldib ja mitte mõelda tuleviku tulemustest.

Proovi, katseta, eksperimenteeri ja naudi! Siis saad mõista, kas tahad sellega minna edasi või mitte.