Kuidas vasakukäeline paremakäeliste maailmas „lõksu“ võib langeda

Viimased vasaku käe seiklused on toimunud kaupluste, kinode vms iseteenindusterminalides, mis on organiseeritud nii, et kõik liigutused on loomulikult mugavad teha parema käega. Esimesel korral poes iseteenindust kasutades asetasin kaubad alusele ja üritasin hakata neid läbi piiksutama, mis muidugi ei õnnestunud. Saali teenindaja, kes minu toimetamist oli jälginud, teatas: ,,Teil on kaubad valel pool.“ Nii-nii! Loomulikult pidin talle selgitama, et mitte kaubad pole valel pool, vaid terminal on valepidi ja et kas teil ehk on ka vasaku käe terminali? Selles poes ei olnud. Aga olen teadlikult kauplustes selle pilguga ringi vaadanud ja leidnud vähemalt ühe iseteenindusterminali Tartus Kvartali Maksimarketis, milles on mugav tegutseda vasaku käega. Neid võiks ju olla üks igas suuremas kaupluses, märgistusega ,,vasak terminal“, või mis?