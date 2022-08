Ego rollimängudest loobumine

Iga roll kannab väljamõeldud enesetähendust ning selle kaudu muutub kõik isikustatuks. Mõttemeele loodud „väike mina“ koos rolliga, mida ta mängima juhtub, rikuvad ja moonutavad nii kõike. Kui üksikud märkimisväärsed erandid kõrvale jätta, on enamik maailmas võimupositsioonidel olevaid inimesi (näiteks poliitikud, teletähed, äri- ja usuliidrid) oma rolliga täielikult samastunud. Neid võib küll pidada VIP-ideks, kuid nad pole muud kui alateadlikud osalised egokeskses mängus. See mäng näib nii oluline, ent tegelikult puudub sellel tõeline mõte. Shakespeare’i sõnu kasutades on see „kui hullu jutt, täis häält ja kõma, millel tähendust ei ole teps“. Imekombel jõudis Shakespeare sellele järeldusele ilma televisiooni eelisteta. Kui egokesksel draamal on maa peal üldse mingi mõte, siis kaudne: see põhjustab meie planeedil üha rohkem kannatusi, ning kannatused, olgugi peamiselt ego loodud, lõpuks ego ka hävitavad. See on tuli, milles ego end tuhaks muudab.

Rollimängudest haaratute maailmas tõusevad eriliselt esile need vähesed, kes mitte ei projitseeri mõttemeele loodud kujundit (mõned sellised leiduvad isegi televisiooni-, meedia- ja ärimaailmas), vaid toimivad Olemise sügavusest. Nad ei püüa näida rohkem, kui nad on, nad on lihtsalt nemad ise. Nemad on ainsad, kellest maailmas midagi sõltub. Nemad on uue teadvuse toojad. Nende tegemised saavad jõu, sest on kooskõlas terviku eesmärgiga. Ent nende mõju ulatub nende tehtavast ja nende funktsioonist palju kaugemale. Juba nende kohalolek – lihtne, loomulik, eeldustest vaba – mõjub muutusi esile kutsuvalt kõigile, kellega kokku puututakse.