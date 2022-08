VIIMANE VÕIMALUS: ainult 7 päeva jäänud, et toetada loomkatsete keeldu Euroopas

Loomuse juhatuse liige Sirli Spelman leiab, et inimene ei pea kellegi teise arvelt ilus olema. „ Loomkatsed ei ole viis, kuidas moderniseerida teadust ja testida kosmeetikatooteid. Elame 21. sajandil, alternatiivseid võimalusi on palju, mistõttu pole inimestel enam põhjust, ammugi mitte õigustust jätkata loomade ärakasutamist iseenda ilu hüvanguks. Andes oma allkirja, toetavadki inimesed Euroopa muutumist loomkatsetevabaks,“ rääkis Spelman.

Petitsioon kutsub Euroopa Komisjoni üles kaitsma ja tugevdama loomkatsete keeldu kosmeetikatoodete valdkonnas, mis kehtib juba aastast 2013. Samuti on oluline moderniseerida ELis teadust ja muuta ELi kemikaalimäärust nii, et loomkatsed jääksid minevikku.



Tänaseks on algatus kogunud üle 1 260 000 toetusallkirja, aga peale allkirjade kogumise perioodi lõppu ehk peale 31. augustit läbivad kõik allkirjad karmi kontrolli, mille tagajärjel loetakse mitmed allkirjad kehtetuks. Selleks, et algatus oleks edukas, peab pärast kontrolli alles jääma vähemalt miljon allkirja. See tähendab, et peame koguma võimalikult palju allkirju.