Inspireerivad mõtteterad, mis aitavad liikuda uude energiasse

Kui oled jalust maha niidetud, siis on see viimane hoiatus, et on aeg ennast tähelepanu keskpunkti tagasi seada ja enda sisemaailmaga tegelema hakata. Sul tuleb tagasi koondada end sealt, kuhu oled ennast unustanud oma eluenergiat arutult raiskama, kirjutab Ilona Karula Kõiksuse kanaldused Facebooki lehel.