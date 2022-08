Armastus keha ja vaimu tasandil

Mis on armastus? Armastus on puhas tunne ja seisund. Keha tasandi armastus on juhitud oma liigi programmist, mis aitab sellel liigil säilida ja paljuneda. Keha tasandi armastus väljendub liigiti täiesti erinevalt, aga kokkuvõtvalt on see tunne, mis tõmbab ligi, hoiab koos ja kaitseb.