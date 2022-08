Algas Neitsi sodiaagimärgi aeg: esile kerkivad praktilised ja maised teemad

Periood on hea selleks, et tööasjad ja raamatupidamine süsteemi seada, detailsed plaanid paika panna ning usinasti ja tähelepanelikult töötada. Inimesed suudavad paremini süveneda, detaile märgata . Samuti tasub rohkem tervisele ja heaolule tähelepanu pöörata, vajadusel igapäevaharjumusi tervislikumaks muuta. Vältida tasub liigset kriitilisust nii iseenda kui kaaslaste suhtes ja mõttetut muretsemist tuleviku pärast . Muretsemisest pole kasu kellelgi, edasi viib mõistuspärane, täpne ja kohusetundlik tegutsemine.

Selle aja jooksul on Sul sünnipäev! See väärib pidulikku ja lõbusat tähistamist – elu on ju elamist väärt, Sulle antud võimalused ja kogemused hindamatud. Oska olla tänulik selle eest, et elad siin ja praegu, et Sulle on antud võimalus ennast teostada, oma unistusi ellu viia ja põnevaid kogemusi saada!