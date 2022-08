Peidetud viha ülesleidmine

On inimesi, kes ütlevad, et sa ei tohiks oma viha väljendada, sest mineviku minnalaskmine on palju vaimsem või moraalsem kui viha väljendamine. Lõpuks pead sa ise otsustama, mis sinu jaoks õige on, kuid minu kogemus ütleb, et minevikus kogetud emotsionaalne vägivald ei kao lihtsalt niisama ära, ja ma ei usu, et sa suudad endale tõeliselt andestada, enne kui oled oma viha vabastanud.

/.../

Pane kirja kõik põhjused, miks sa oma viha vabastada ei taha. Kas sa kardad enesekontrolli kaotada või kardad muid viha all asuvaid tundeid, näiteks kurbust? Kas sind kasvatati andestama ja viha mitte väljendama? Mis su põhjused ka poleks, pane need paberile kirja. Kui sul on seda raske teha, meenuta oma lapsepõlve ja mõtle, mis võiks olla põhjused, et sa oma viha kardad või usud, et viha ei tohi väljendada.

/.../

Kui sa juhtud viha tundma, pane tähele, kus sa seda oma kehas tunnetad. On su lõuad krampis? Kas sa surud hambaid kokku ja kiristad hambaid? Kas sa kipud käsi rusikasse suruma? On su lihased pinges? Nüüd pane tähele, kas on hetki, kui sa pole vihast teadlik, kuid su keha reageerib vähemalt ühel mainitud viisil. Need kehasignaalid ütlevad, et kuigi sa ei teadvusta seda, on viha olemas, peidus sinu kehas. Tavalised kohad, kus viha end peita võib, on näiteks selg, õlad, lõug, ka käed. Jälgi oma keha. Tunned sa seljas, õlgades, kätes või lõuas valu? Võib see olla viha?

Pane tähele, kas sa oled teiste inimeste läheduses sageli ärritatud? Ka see võib olla märk vihast, ilma et sa seda teadvustaks. Kui inimesed sind pidevalt ärritavad, valmistavad sulle pettumust või teevad su kärsituks, siis on see kindel märk sellest, et sinus on pidevalt teatud vihafoon olemas.

Pane tähele, kas sa oled endaga pidevalt kärsitu või vihane. Kas sinus elab tugev sisemine kriitik, kes pidevalt kõiges, mida sa teed, vigu leiab? Oled sa endas pidevalt pettunud? Need on märgid sellest, et sa tegelikult oled vihane ja sa ise pole selle viha põhjustaja.