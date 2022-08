NÄDALA TAROSKOOP 22.-28.08 | Igas eluvaldkonnas ootavad sind ees muutused

Nädala energiaid esindavad kaarik ja õnneratas. Sa tunned end jõulise ja võitmatuna. Praegu on sinu eneseusk suur ning sa suudad kõikidest takistustest üle saada ning leida võimalusi, kuidas enda jaoks igast olukorrast parim võtta. Sa võid küll kohati tunda, et sinu elus on toimumas äkki lausa igas valdkonnas muutused, kuid rahu säilitades suudad sa ometi kõiki neid arenguid ja nendega kaasnevaid emotsioone hallata. Praegu toimuvad muutused on suures plaanis sulle igati kasuks. Ära võitle vastu, vaid ava oma süda ja vaata kõigele läbi armastuse ja tänulikkuse. Pea meeles, et sinu ellu saabuvad just need arengud ja õppetunnid, mis on just sulle määratud ja mida sa vajad.

Armastuse ja suhete osas võib nädal kaasa tuua üsna tormilisi arenguid. Saad kogeda suuri tundeid ja emotsioone, mille haldamine nõuab sinult teadlikkut ja oskust säilitada rahu. Kõik arengud, mis praegu toimuvad, ei paista esmapilgul kuidagi sulle kasuks tulevat, kuid üsna pea saad kõigele tagasi vaadata ja pead nentima, et see, mis sinu elus toimub on ainuvõimalik viis asjade arenguks. Selleks, et saaksid kõigest võtta parima, usalda oma südant ning kuula tema nõuandeid. Midagi ei saa lahendada viha, pettumuse ega solvumise energias. Ära ütle välja asju, mida sa ei mõtle. Ära loo endale illusioon. Illusioonid ja unistused on erinevad asjad. Unistada tuleb ja suurelt. Usu, et sinu ellu saabub parim võimalik lahendus ja see saabub.

Tööasjades toimub nüüd edasiminek. Kui vahepeal tundsid, et asjad ei liigu, projektid ei edene või olid ise pisut halvasti motiveeritud, siis nüüd saavad takistused eemaldatud ning tunned, et kõik areneb hoopis lihtsamini ning ladusamalt. Sind võib ees oodata mõni muutus, mis toob sulle kas uusi tööülesandeid, võimalusi oma sissetulekuid suurendada või tööga seotud reisimist.