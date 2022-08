Kuus käitumisviisi, mis tapavad su suhte

Usalduse puudumine

Usaldus on see, mis laseb partneritel kogeda sügavat armastust ja intiimsust. Usaldus võib puudutada nii rahaasju, kui oma mõtete ja emotsioonide väljendamist. Seda, et partnerid sooviksid olla üksteisega tõeliselt siirad, ei ole kerge ära teenida ega ka hoida. Ometi on see üks suhte alustaladest. Kui usaldus puudub, siis kaob lähedus ning sellega koos liigub suhe allamäge.

Truudusetus ja armukadedus

Suhe ei saa kaua püsida, kui selles on pidev aluseta armukadedus või jätkuv truudusetus. On juhtumeid, kus nendest probleemidest on küll üle saadud aga see nõuab mõlemalt poolelt suurt tööd, pühendumist ja soovi muutuda.

Suhtlemisraskused

Paljud paarid räägivad justkui eri keeli. See toob kaasa aga võimetuse teisest aru saada ning pikemas plaanis saavad kallimatest lihtsalt toakaaslased. Kui üksteist ei mõisteta, siis toob see kaasa olukorra, kus mõistmist ja lähedust hakatakse otsima kusagilt mujalt ning see on juba samm suhte lagunemise suunas.

Tasakaalu puudumine

Suhtedünaamikat võivad rikkuda näiteks haigused, laste sünd, töökoha kaotus või suur stress. Kõik sündmused, nii negatiivsed kui positiivsed võivad viia paarisuhte fookuse partneritelt ära. Kui prioriteedid seatakse teadlikult paika, siis ei ole need olukorrad suhet kahjustavad, kuid kui seetõttu jääb suhe unarusse, siis eemaldutakse tasapisi kuid kindlalt üksteisest.

Ühiste teemade puudumine

See on tõsi, et vastandid tõmbuvad. Samas, sel juhul on siiski oluline, et inimestel oleks sarnased väärtused ja maailmavaade ning austus teise soovide osas. Kui paar on nõus siiralt kompromisse tegema, siis võib suhe toimida. Kui aga lihtsalt oodatakse, et ehk teine pool muutub, siis enamasti toimub lahku kasvamine.

Vägivaldne käitumine

Nii vaimne kui füüsiline vägivald lõhuvad suhet. Sel juhul ei ole tegu armastuse ja hoolimise, vaid ärakasutamise ja kontrolliga. Suutmatus või soovimatus austada oma partneri mõtteid, uskumusi ja tundeid hävitab usalduse ja intiimsuse igas suhtes.

