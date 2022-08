Osho: Kuidas näha seda, mis on?

Kuidas näha seda, mis on? Seda pole olemas, sest küsides kuidas, sa moonutad seda. See, mis on, ei vaja meetodit, tehnikat, et seda näha – ainult vaikust, läbipaistvat rahulikkust, mõteteta olekut –, isegi mitte mõtet teatud meetodist. Pole strateegiat, sest kõik strateegiad moonutavad.

Tegelikult pole vaja selleks mõistust, et näha, mis on. Mõistus tähendab mõtteid. Ja kui eksisteerib mõtete vool, siis pole sa suuteline nägema, mis on, sest sa näed midagi muud. Sa näed seda, mida su mõtted lubavad sul näha.

Su mõtted hoiavad palju ära, mis võiks sinuni jõuda. Sa üllatud, kui kuuled, mida tänapäeva inimpsüühika uurijad on teada saanud: üheksakümnel kaheksal protsendil reaalsusest pole lubatudki su olemusse siseneda, mõistus lubab vaid kahte protsenti. Niisiis see, mida näed, on vaid kaks protsenti reaalsusest, ja kuna mõistus lubab siseneda vaid kahel protsendil reaalsusest ja tekitab sulle tunde, et see on tervik, siis elad võltsis maailmas. Sa arvad, et osa on tervik, ja elad sellele vastavalt – kogu su elu on võltsing.

Mõistus on kohtunik – see lubab vaid seda, mis talle sobib; mis teda toidab; mis teda tugevdab. See ei luba midagi, mis on selle vastu. Näiteks te kuulate mind – teie mõistus lubab vaid seda, mis aitab tugevdada teie seisukohti, teie ideoloogiat. Kui oled kristlane, kuuled üht asja; kui oled budist, kuuled midagi hoopis muud. Kui oled tulnud siia eelarvamustega või oled minu jutu vastu, siis kuuled teisi asju. Ma räägin üht ja sama, aga kristlane tõlgendab seda omal kombel ja budist omal kombel ja kommunist omal kombel. See, kes on tulnud kindla mõttega, et mul ei ole õigus, leiab üles kõik argumendid, mis toetavad tema eelarvamust. Iga eelarvamus püüab saada endale toetust. Niisiis, kui arvad, et selle nägemiseks, mis on, läheb vaja mingit metoodikat, siis oled juba alguses valel teel.