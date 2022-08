Asteroid Ryugul leidub Päikesest vanemat tolmu

Rahvusvaheline teadlasrühm, olles uurinud tolmuproove, mille Jaapani kosmosesond Hayabusa-2 on Maale toonud asteroidilt Ryugu, annab teada, et mõned Ryugu tolmuterad on veel vanemad kui meie Päikesesüsteem ise, vahendab Novaator.err.ee.