Lapsevanemad ja laps: Ootustest lahtilaskmise kunst

Rõõm nii kavalalt hiilgava plaani üle oli siiski üürike, sest leidsin sõnastusest kohe paraja apsu. Vanaemadus. Appike, ma panen oma elueesmärgi õnnestumise kohustuse (olgugi et osaliselt, aga siiski) sellele kõhupoksijale! Ei-ei ... Noppisin kiiresti vanaemaks olemise sellest eesmärgist välja ja tegin takkajärgi veel hoolega sõnades reha, et oleks kindel, et mina üksi saan masterplaani rakendumise eest vastutada. Noh, jäi üsna sama plaan. Õunapuu, teinud-näinud, terve, õnnelik ja muu nodi jäi sisse, aga vanaemaks saamise kriteeriumi panin ära kausta „Kui nii läheb, siis uujee, hallejuulia ja jess!“.

Suure ponnistamise peale, kõiki asjaolusid arvestades ja suurt pilti silmas pidades leidsin, et kõige-kõigem eesmärk võiks olla see, et saan vanaemaks õunapuu otsas. Kavalalt oli selle plaani sisse arvestatud, et siis olen ma järelikult endiselt terve, aus, õnnelik ja kõbus, küllap ka haritud, kuid ikka uudishimulik, ning reisinud, teinud ja näinud piisavalt, et õunapuu otsa vanaemaks passida.

Juured on hea keel, mille abil on mõnus mõtelda ja ennast hästi väljendada; uudishimu ja väärikas suhtumine ennast ümbritsevasse; teadmine, et maamunal on alati, a-la-ti, üks koht, kodupesa, kuhu kindlalt igal ajal pöörduda saab. Tiivad on julgustav õlalepatsutus kõigi otsuste puhul (olgu, ma ei mõtle päris kindlasti ennasthävitavaid tegevusi, aga kui väärtuste baas on enam-vähem kõva, siis selliseid tuleb harva või mitte üldse ette) ja tiibade sirutamist võimaldava keskkonna loomine oma lapsenattidele.

Jah, jeerum, ka selle peale mõtlesin ma neil kaugetel aegadel, kui esimene laps alles arvas, et maailm ongi nii ilusasti roosa, nagu päike läbi kõhunaha tunduda võis, et ma armastan seda last: a) kui ta on gei, b) kui ükskõik, mis ka poleks, c) kui ta on hiinlane. Viimane muidugi oli mõeldud kõiki edaspidiseid lapsi arvestades. Olen alati olnud liiga tugevalt Astrid Lindgreni mõjusfääris. Kuna ühes tema raamatus oli kirjas, et iga neljas laps maailmas on hiinlane, siis c) oli pigem neljandale lapsele mõeldud. Isegi nii kaugele läksin ma, et otsustasin olla selle oodatava poisikese tulevase naise suhtes alati leebe ja heatahtlik, ükskõik, milline ta siis ka poleks. Täna saan kergendusega öelda, et tollesama poisikese kaaslasest on saanud mulle tütar number kaks, sest ta on nii ilmatult armas. Lubadus olla tore ämm kehtib siis edaspidi ka teiste laste puhul.

Ei saa kuidagi väita, et kogu see lahtilaskmine oleks ülemäära kerge olnud. Mõned head juurte ja tiibade moodi põhimõtted on siis nagu põrand, kuhu raskete teemade puhul toetuda, sest osa mõttepunnitamisi otsuste kaalumisel – teinekord viie nanosekundi jooksul, eks ole – on üsna valusad ja nõuavad parajat eneseületamist. Kohati on emadus mu meelest liiga pühaks kuulutatud ja surve ühiskonnas-lähikonnas juurdunud arusaamades vastuvoolu ujuda on väga karm katsumus. Samas on aga tulemused oma laste pealt vaadates neid pingutusi väärt.

Ma olen päris kindel, et kui väärtuste kogutud teosed on imikuga korduvalt läbi arutatud (arutatud, mitte omandada kästud), siis edaspidi on väga lihtne anda lastele rohkem vabadust, ja vabadusega kaasneva vastutuse võtavad nad ise. Väga lihtne skeem. Muidugi on selle va kunstiga tobedaid tagasilööke ja parasjagu võimlemist, aga tulemust on nii ilus vaadata – näiteks õunapuu otsas pea alaspidi rippudes, plekisel rinnahäälel möödunud aegadest lõbusaid seiku meenutades ja mööda lipsavaid, olgu või vuntsidega lapsukesi õrnalt põsest näpistades.